Федоров обвинил США в использовании коронавируса как оружия информационной войны с РФ

Россия и ряд других стран призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша потребовать от США отмены санкций, которые мешают борьбе с распространением коронавируса. Депутат Госдумы Евгений Федоров не исключает, что США сами могли создать коронавирус, а затем использовать его в биологической и информационной войне с Россией.

В опубликованном письме российского постпредства при ООН говорится, что настало время для глобальной солидарности.

«Мы не можем позволить политическим счетам встать на пути к спасению человеческих жизней», — уверены дипломаты.

По их словам, общий враг для всех сегодня — COVID-19. В таких условиях представители МИД РФ «вынуждены признать, что это тяжелое, если не невозможное дело для тех стран, которые сейчас сталкиваются с применением к ним односторонних мер принуждения, которые являются незаконными и грубо нарушают международное право и устав ООН».

«В свете вышесказанного мы с уважением призываем вас потребовать полного и немедленного снятия таких незаконных принудительных и необоснованных мер экономического давления <…>, чтобы обеспечить всеобъемлющий и эффективный ответ всех членов международного сообщества на коронавирус», — поясняется в обращении.

Однако российский политик Евгений Федоров с сожалением отметил, что «тысячелетний принцип конкуренции наций» — между США и другими странами — не отменится в связи с общими проблемами в мире.

«На последней войне, вопреки мировой солидарности, погибло 100 млн человек, что явно больше, чем при любом коронавирусе. Поэтому нужно понять, что даже сам коронавирус носит конструкцию конкуренции наций, а также является формой биологической и информационной войны. Не исключено, что он является оружием для того, чтобы ударить по кому-то. Никакой речи о снятии санкций быть не может. Само предложение хорошее, но показывает двуличность тех, кто ведет с нами информационную войну — США и их европейских союзников», — заявил Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей.

Парламентарий уверен, что Соединенные Штаты используют коронавирус как оружие в информационной войне с Россией.

«Я не исключаю, что это оружие, так как на его изготовление выделялись гигантские бюджеты Пентагона. Это оружие запустили для определенных целей, которые хорошо показаны Голливудом, — что будет в случае вторжения инопланетян на Землю? Вся планета объединится под властью Вашингтона. Это стандартный голливудский сценарий, и здесь тот же механизм. Американцы под предлогом коронавируса требуют безусловного подчинения себе и международным органам. Поэтому борьба за многополярный мир в условиях коронавируса просто приобретает другие формы», — объяснил депутат.

По словам парламентария, России в этой информационной и биологической войне с США нужно начать вести другую политику.

«Нужно провести расследование, почему с 2015 года вопрос о коронавирусе уже обсуждался, а весь мир узнал о нем только [когда он был обнаружен] в Китае. Затем на базе этой информации начать выстраивать систему национальной защиты», — добавил Федоров.

Ранее глава Human Rights Watch (HRW) Кеннет Рот обвинил РФ в том, что якобы страна ничего не предпринимает, чтобы предотвратить приобретение «богатыми русскими аппаратов ИВЛ, которых может не хватить простым гражданам». В свою очередь, политолог Сергей Марков заявил, что подконтрольная правительству США HRW использует пандемию коронавируса как инструмент информационной войны против России.