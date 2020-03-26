Москва, 26 марта. Жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, об этом рассказала представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она написала в четверг пост в Facebook.

Дипломат указала на телевизионный репортаж с главой Научно-исследовательского центра биологической защиты специального назначения полковника Игоря Богомолова.

«Местные нашу армию радостно приветствуют и не чувствуется, что находишься в другой стране», — подчеркнул военный в сюжете.

Захарова напомнила, что это репортаж о помощи россиян Италии, которая охвачена пандемией. Захарова рассказала о благодарности итальянцев РФ за помощь в борьбе с коронавирусом.

«Вон он апогей изоляции, апофеоз «российской угрозы», анатомия «руки Кремля», — добавила Захарова.

Ранее постоянные представительства России, Сирии, КНР, Ирана, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

Уже в марте локальная вспышка приобрела масштабы всемирной пандемии. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), носителями вируса в мире являются более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались. Инфекция существенно ударила по мировой экономике.