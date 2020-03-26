Кабмин РФ рекомендовал регионам отменить развлекательные мероприятия в ТЦ

Москва, 26 марта. Правительство России из-за распространения коронавируса рекомендовало регионам отменить проведение развлекательных мероприятий в торговых центрах, работу кинотеатров и ввести запрет на курение кальянов в общественных местах. Об этом говорится на сайте кабмина.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. По его итогам был принят документ.

«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ временно приостановить: проведение <…> досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан», — указывается в тексте документа.

Кроме того, регионам рекомендовано приостановить посещение гражданами мест масового скопления людей, например, ночных клубов, детских игровых комнат, передает «Царьград».

По данным на 26 марта, в России зафиксировано 658 случаев заболевания коронавирусом нового типа, 29 человек уже выздоровели. Власти РФ приняли комплекс мер, направленный на недопущение распространения инфекции на территории страны. К примеру, правительство поручило Росавиации с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиационное сообщение с другими странами.

В разговоре с НСН директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что открытия границ стоит ожидать не раньше лета.