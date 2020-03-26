Доктор Мясников рассказал, для кого в первую очередь опасен коронавирус

Известный врач, писатель и телеведущий Александр Мясников ответил на важные вопросы, связанные с пандемией COVID-19, вызванной новым типом коронавируса. В целях предотвращения распространения болезни в России вводится фактически недельный карантин.

Один из вопросов, который интересовал Федеральное агентство новостей — какие хронические заболевания являются главным фактором риска при коронавирусе.

«Коронавирус заражает всех, — пояснил врач. — Молодой ты или старый — не имеет значения: все одинаково подвержены заражению. Да, есть некоторые генетические особенности: мужчины заражаются чаще, азиаты заражаются чаще — этому есть свое чисто физиологическое объяснение. Есть определенные рецепторы, которые у одних людей развиты в большей степени, чем у других».

Развитие этих рецепторов различается у разных рас, а также связано с половой принадлежностью человека, пояснил Мясников.

«Но, если не брать во внимание все эти генетические и физиологические особенности, то в целом все люди заражаются одинаково, — продолжил эксперт. — Вопрос в другом: кто как переносит эту инфекцию».

А вот здесь есть различия, отметил собеседник ФАН.

«Здоровые переносят относительно легко. А вот те, у кого есть хронические заболевания, сразу попадают в группу особого риска. Например, ожирение относится к хроническим заболеваниям, кроме того оно, как правило, сопровождается диабетом и гипертонией. Сердечно-сосудистые заболевания — тоже фактор риска. Малоподвижный образ жизни, что, на мой взгляд, само по себе хроническое заболевание».

Помимо людей с лишним весом, как правило, сопровождаемым сопутствующей патологией, к группе риска относятся курильщики, отметил Мясников.

«Фактором риска являются болезни легких, бронхиты хронических курильщиков, и, конечно прогноз [при заражении коронавирусом] у них немножко другой. Там, где молодой крепкий человек чаще всего даже не заметит [заражения] — как говорится, чихнет и забудет, человек с хроническими заболеваниями рискует получить осложнения. Тут можно сказать так: чем дальше в лес — тем больше дров, я имею в виду — по возрасту и по сопутствующей патологии», — предупредил Александр Мясников.

Продолжение беседы с доктором Мясниковым читайте в ближайшее время на сайте ФАН.

На утро 26 марта всего в мире 468855 диагностированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, погибли 21199 заболевших.

В России, по данным сайта Стопкоронавирус.РФ (на 25 марта) зарегистрировано 658 случаев заболевания, большая часть из них в Москве. Суточный прирост составляет 163 случая, 29 человек излечились. Официально смерти от коронавируса не подтверждены, но, по данным СМИ, скончались два пожилых пациента, у которых тест на эту инфекцию оказался положительным.

В связи с неблагоприятным развитием ситуации в мире президент России Владимир Путин обратился к россиянам. В качестве меры защиты от коронавируса следующая неделя объявлена выходной, перенесено голосование по поправкам в конституцию, приняты беспрецедентные меры по поддержке граждан, а также малого бизнеса.