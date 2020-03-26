Мюнхен ожидает двухлетний карантин, улицы и магазинные полки уже опустели

Полуторамиллионный Мюнхен уже почти неделю живет в условиях «полукарантина», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. До испанских или французских мер, когда выход на улицу возможен только при наличии письменного разрешения, дело пока не дошло, однако власти Баварии — да и всей Германии — настоятельно просят покидать дома только при острой необходимости.

C 20 марта в городе закрылись все заведения общепита и магазины, кроме продуктовых и аптек. Еще раньше остановили работу учебные заведения, включая школы и университеты. Школьников отправили домой до особого распоряжения, а вузы предполагается открыть 20 апреля, если ситуация резко не ухудшится. Дистанционное обучение в Германии развито, мягко говоря, слабо, поэтому школьники просто получили месячный объем домашних заданий. Закрыты все места отдыха и развлечения, а также детские площадки. Надо сказать, что с этим запретом дошло до смешного: выполняя указ региональных властей, управляющие компании закрыли небольшие придомовые детские площадки. В итоге дети играют просто чуть в стороне, старательно не заходя за полосатые ленты, которыми обнесли их песочницу, качели и горку.

Последнее, правда, с 21 марта является нарушением нового распоряжения премьер-министра Баварии Маркуса Зедера: он запретил собираться на улице более чем по двое, если речь не идет об одной семье. В тот же день был опубликован запрет ходить за покупками группой — в магазин можно отправить лишь одного члена семьи. Зедер призвал не скупать все подряд про запас (в Германии это называется hamstern, дословно — «хомячить»), заверив население, что Бавария обеспечена продуктами и перебоев в снабжении не будет.

Это заявление немного запоздало — к этому моменту почти во всех магазинах Мюнхена раскупили макароны, консервы и порошковое пюре. Еще раньше кончилась туалетная бумага, поэтому супермаркеты были вынуждены ввести ограничения: одна упаковка на семью. Особого эффекта эти меры пока не дали, и полки с туалетной бумагой по-прежнему стоят пустыми.

Также магазины поспешили защитить кассиров — теперь они работают в перчатках, а кассы отделены от покупателей прозрачными пластиковыми щитами. Посетителей магазинов настоятельно просят использовать для оплаты карты и соблюдать дистанцию в полтора метра (до расстановки покупателей по кружочкам, как в Дании, дело пока тоже еще не дошло).

В аптеках приняты более жесткие меры. Внутрь пускают не более трех покупателей. Почти на каждой аптечной витрине висит предупреждение, что маски и средства для дезинфекции закончились.

С начала этой недели полиция начала штрафовать тех, кто выходит на улицу без уважительной причины. Такими причинами могут быть дорога на работу, поход к врачу, в банк или за покупками (в последнем случае важно, чтобы речь шла о ближайшем к дому магазине), а также спорт или выгул домашнего питомца. За нарушение правил жителей ждет штраф до 25 тысяч евро. Сообщается, что только во вторник городская полиция устроила 6500 проверок, выявив 295 нарушений новых правил нахождения на улице.

Кроме того, полицейские теперь получают сообщения о нарушении правил карантина от самих граждан. То есть если раньше пенсионеры вызывали полицию, потому что кто-то шумел во дворе в неположенное время, то сейчас достаточно того, что там собралось более двух человек.

До введения этого запрета привыкшие проводить время в кафе и ресторанах мюнхенцы попытались найти замену закрытому общепиту у лотков с шавермами и мороженым. Они, как и продуктовые магазины, тоже остались открыты. Попытки следовать привычке, используя столики и стулья около пунктов продажи шавермы как эрзац-кафе, продолжались до понедельника, пока не вышли новые регуляции.

Общественный транспорт в Мюнхене продолжает работать. Однако число пассажиров значительно сократилось — автобусы, трамваи и метро ходят фактически пустыми. На центральных станциях — «Мариенплатц», «Одеонсплатц», «Зендлигер Тор» — непривычно малолюдно. Как и в других странах, в автобусах теперь запрещено занимать первые места в салоне, которые ближе всего к водителю.

В мюнхенском метро есть одна деталь, которая, несомненно, покажется странной жителю Москвы или Санкт-Петербурга. Дело в том, что двери в поездах там не открываются автоматически. Чтобы войти в вагон или выйти, нужно нажать на сенсор (в новых поездах) или на рычаг (в старых). Еще пару недель назад руководство мюнхенской подземки радостно отрапортовало, что теперь пассажиры новых поездов избавлены от необходимости обмениваться вирусами — все двери будут открываться автоматически. Старых поездов 60-80-х годов, которые составляют значительную часть парка мюнхенского метро, это не коснется — их двери в принципе невозможно открыть из кабины машиниста, только разблокировать. У пассажиров российской подземки есть повод поблагодарить советских проектировщиков.

Город впал в анабиоз, но в нем кипит политическая жизнь. 15 марта прошел первый тур выборов мэра, по итогам которого во второй тур прошел действующий бургомистр Дитер Райтер (СДП) и его оппонентка от ХСС Кристина Франк. Второй тур состоится 29 марта, и жителям Мюнхена предписано голосовать по почте. Проведение первого тура столкнулось с предсказуемыми трудностями. Обычно для организации голосования и подсчета бюллетеней используются волонтеры. Но к этому времени масштаб пандемии стал ясен всем, и большая часть ранее зарегистрировавшихся волонтеров отказалась от участия. Тогда мюнхенские власти недрогнувшей рукой привлекли к подсчету голосов учителей, напомнив, что те являются государственными служащими, а значит, не имеют права отказаться от этой обязанности. Не исключено, что спасать второй тур выборов тоже придется учителям.

Сейчас в Мюнхене зафиксировано около 1400 случаев коронавируса. В Баварии их уже более 7000, зарегистрирован 41 смертельный исход. Перспективы пока неясны: как заявил ранее президент Института Роберта Коха Лотар Вилер, пандемия COVID-19 может продлиться два года, а вирус будет распространяться волнами. Из-за пандемии Мюнхену уже пришлось перенести весенний фестиваль «Фрюлингсфест», известный как «маленький Октоберфест», на неопределенный срок. Как знать, возможно, этой осенью город впервые со Второй мировой войны останется без Октоберфеста.