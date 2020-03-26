Кемерово, 26 марта. Новый случай коронавируса подтвержден в Кузбассе. О нем сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

По его словам, пациент находился под наблюдением медиков.

«У одного из пациентов, ранее наблюдавшегося в стационаре, подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Он получает лечение в инфекционной больнице города Кемерово, как и еще один пациент с подтвержденным диагнозом», — написал Цивилев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что под присмотром медиков продолжают оставаться 15 человек. Они находятся в стационаре с подозрением на контакт с носителями коронавируса. Как пишет «Газета Кемерова», за последние сутки число таких пациентов увеличилось — накануне их было меньше 12.

«ФедералПресс» сообщает, что в России на 26 марта зарегистрировано 658 зараженных, больше всего из них находятся в Москве. В целях остановить распространение инфекции президент России Владимир Путин накануне объявил в стране неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплаты.