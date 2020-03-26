Более 60% россиян отказались от отпуска на ближайшее время из-за коронавируса

Москва, 26 марта. 64% россиян отказались от отпуска на ближайшие пару месяцев в связи с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

16% респондентов рассказали, что возьмут отпуск, но никуда не поедут, а проведут этот период дома или на даче. Еще 10% совсем отменили отдых и продолжат работать во время эпидемии. 7% жителей нашей страны подумывают отправиться в путешествие по России.

Еще 3% опрошенных признались, что не боятся сообщений о коронавирусе и по-прежнему намереваются отдохнуть за границей, передает RT. В исследовании приняли участие четыре тысячи человек из всех российских регионов.

Ранее правительство РФ поручило Росавиации приостановить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта из-за коронавируса, пишет Ura.ru. Исключение сделают только для рейсов, которые будут вывозить застрявших за границей россиян. Сейчас наши сограждане находятся в более чем 20 странах. Россиян планируют вывезти в конце марта или начале апреля, сообщает Infox.ru.

Отметим, что российское правительство также поручило с 26 марта организовать проверку в аэропортах всех граждан, прибывших из стран, в которых зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Кроме того, указанным лицам будут вручать постановление о необходимости самоизолироваться дома на 14 дней.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в этот город завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как работали над схожим с SARS-CoV-2 вирусом.