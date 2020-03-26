Управляющие компании в России планируют отменить штрафы за просрочку оплаты ЖКУ

Москва, 26 марта. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации в России прорабатывают возможность временной отмены штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг в рамках работы регионов по борьбе с коронавирусом. Об этом рассказала директор ассоциации «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Штрафы планируют отменять на основании заявлений россиян. Жильцам, как объяснила Вепрецкая, нужно написать в УК или ресурсоснабжающую организацию, которая оказывает услуги гражданам напрямую, приложив к заявлению документы, подтверждающие невозможность оплаты.

Некоторые крупные УК уже приняли решение об отмене пеней, пишут «Известия».

«Это разумная мера, поскольку она позволит освободить граждан, оказавшихся в сложной ситуации, от дополнительных расходов», — считает эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Он уточнил, что речь идет, в первую очередь, о пенсионерах и гражданах на вынужденном карантине. При этом, по мнению Склянчука, все пени, которые начислялись до наступления пандемии коронавирусной инфекции, в том числе злостным должникам, не должны обнуляться, поскольку это сильно ударит по платежной дисциплине.

Накануне президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны из-за распространения коронавирусной инфекции. Глава государства подчеркнул, что все социальные пособия и льготы, которые положены россиянам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически без предоставления каких-либо справок и хождения по инстанциям, пишет «Газета.ru». К примеру, если семья имеет льготы по ЖКХ, ей не нужно будет подтверждать уровень своих доходов.