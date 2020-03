Коронавирус в арабском мире: суточная сводка по состоянию на 10.00 25 марта 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

Северная Африка

Алжир [заражений: 302 (+38) | смертей: 21 (+2) | выздоровлений: 65]

Власти объявили, что закупят медикаментов на сумму 100 млн долларов.

В соцсетях распространяют инфографику и ролики про коронавирус.

Египет [заражений: 456 (+54) | смертей: 21 (+1) | выздоровлений: 95 (+15)]

В случае увеличения количества инфицированных власти Египта планируют переоборудовать школы в госпитали и карантинные центры.

В стране запустили программу по масштабной дезинфекции пирамид и памятников.

СМИ сообщают, что в стране появились незаконные онлайн-обменники и возродился «черный рынок валюты».

Несмотря на введенный комендантский час, в стране продолжаются протесты.

Ливия [заражений: 1 | смертей: 0 (0) | выздоровлений: 0 (0)]

Официальный представитель ЛНА заявил, что до 20 сирийских боевиков с подозрением на коронавирус были вывезены с авиабазы «Митига» в Триполи в лагерь Рахба в Таджуре.

Марокко [заражений: 225 (+55) | смертей: 6 (+1) | выздоровлений: 7 (+1)]

Власти объявили об остром дефиците донорской крови — из-за коронавируса в день кровь сдают лишь до 200 доноров, хотя суточная потребность в четыре раза выше.

В стране запустили новую горячую линию, где граждане могут уточнить актуальную информацию по коронавирусу и обратиться за помощью.

В соцсетях распространяют видео, как полицейский бьёт по лицу нарушителя комендантского часа.

Судан [заражений: 3 | смертей: 1 | выздоровлений: 0]

Власти освободили 4217 заключённых в рамках мероприятий по предупреждению распространения инфекции.

Несмотря на всего лишь три зарегистрированных случая, сотни людей помещены в двухнедельный карантин. В среду из центров временного содержания сбежало свыше 300 человек.

Тунис [заражений: 173 (+59) | смертей: 5 (+1) | выздоровлений: 2 (+1)]

Власти Италии объявили о финансовой помощи Тунису в размере 50 млн евро в рамках помощи по борьбе с последствием коронавируса. Кроме того, власти Рима готовятся направить группу специалистов для помощи Тунису.

На улицах тунисской столицы контроль за соблюдением карантина обеспечивает робот PGuard, поставленный в Enova Robotics.

Ближний Восток

Бахрейн [заражений: 419 (+27) | смертей: 4 (+1) | выздоровлений: 177]

В стране объявили об успешных клинических испытаниях антималярийного препарата гидроксихлорохина.

Израиль [заражений: 2369 (+439) | смертей: 5 (+2) | выздоровлений: 58 (+5)]

Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху поручил разведслужбе найти медицинское оборудование за границей, поскольку во всём Израиле всего 50 аппаратов ИВЛ.

С 25 марта в Израиле запрещено выходить из дома, доставка продуктов осуществляется непрямым способом. Сформирован всеизраильский центр гуманитарной помощи, чьи 30 тысяч добровольцев будут заниматься доставкой товаров первой необходимости.

Иордания [заражений: 172 (+18) | смертей: 0 | выздоровлений: 2]

Власти Иордании смягчили карантин, заявив об открытии минимаркетов, бакалейных лавок, продуктовых магазинов, пекарен и аптек, которые граждане близлежащих домов смогут посещать с 10 утра до 18 часов вечера. Проезд разрешается только по специально выданным пропускам.

Ирак [заражений: 346 (+30) | смертей: 29 (+2) | выздоровлений: 103 (+28)]

В столице ввели в строй построенную китайскими вирусологами лабораторию, способную производить до 1000 тестов в день.

В провинции Васит, Дивания и Наджаф направлены четыре батальона из числа вооруженных сил для того, чтобы помочь местным администрациям в соблюдении комендантского часа. Только за сутки в одном Багдаде задержано свыше 1200 нарушителей и конфисковано более 500 единиц техники.

Йемен [заражений: 0]

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция согласилась на гуманитарное перемирие, к которому призвали в ООН. Правительство Хади и хуситы тоже согласились на перемирие.

Катар [заражений: 537 (+11) | смертей: 0 | выздоровлений: 41]

В саудовских соцсетях продолжается кампания по дискредитации страны: так, журналисты заявили, что Катар знал о существовании COVID-19 ещё в 2015 году и профинансировал разработку вируса в Китае. Кроме того, Доху обвиняют в распространении коронавируса в Аргентине.

Власти Катара профинансировали лаборатории Программы развития ООН, действующие в рамках единой сети в 60 странах мира.

В тюрьмах временно запрещены банковские операции и переводы узников.

Кувейт [заражений: 195 (+4) | смертей: 0 | выздоровлений: 43 (+4)]

Власти Кувейта объявили о пересмотре затрат и операций в энергетическом секторе и приостановке ряда проектов и программ в рамках превентивных мер по борьбе с коронавирусом.

Власти Индии и Филиппин отказались принимать депортированных из Кувейта граждан, потребовав от властей оформить медицинские свидетельства и сертификаты для всех находящихся в депортационном центре 340 иностранцев.

Интернет-провайдеры выделили по 5 МБ траффика в день для граждан, находящихся на самоизоляции.

Ливан [заражений: 333 (+15) | смертей: 6 (+2) | выздоровлений: 20 (+12)]

Заседания ливанского парламента отныне проводятся в режиме видеоконференцсвязи.

Объединённые Арабские Эмираты [заражений: 333 (+85) | смертей: 2 | выздоровлений: 52 (+7)]

С 20 часов четверга до 6 утра субботы в стране проводится национальная кампания по дезинфекции, местных жителей просят оставаться дома и выходить на улицу только для покупки предметов первой необходимости и медикаментов. Запрет не распространяется сотрудников жизненно важных отраслей — энергетики, телекоммуникаций, здравоохранения и силовых структур.

Оман [заражений: 99 (+15) | смертей: 0 | выздоровлений: 17]

Министерство туризма передало в распоряжение Минздрава свыше 2000 гостиничных номеров для изоляции инфицированных и содержания в карантине контактировавших с ними лиц.

С 29 марта приостанавливаются все внутренние рейсы, за исключением грузовым. Государство предпримет меры по возвращению граждан в страну.

В стране открыт банковский счёт Минздрава для сбора пожертвований.

В стране введены план по предоставлению убежища и главная медицинская стратегия — это комплексы мероприятий, предусматривающих действия правительственных структур в случае эпидемии.

Палестина [заражений: 71 (+11) | смертей: 1 (+1) | выздоровлений: 17]

Первой жертвой коронавируса стала 60-летняя палестинка из деревни Биддо возле Рамаллы.

Саудовская Аравия [заражений: 900 (+224) | смертей: 2 (+1) | выздоровлений: 29 (+1)]

Королевским указом расширены меры по карантину и самоизоляции. Запрещены въезд и выезд в Эр-Рияд, Мекку и Медину, комендантский час теперь начинается с 15.00, а не 19.00.

В университете имени короля Абдулазиза в Джидде разрабатывают «халяльную» вакцину от коронавируса, которая должна быть готова в течение года.

Власти пока ещё не приняли решения, будет ли проводиться в этом году хадж или нет.

Сирия [заражений: 5 (+4) | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

В стране зарегистрировано ещё четыре случая заражения коронавирусом — общее количество инфицированных достигло пяти человек. Трое больных помещены в карантин в гостинице в аэропорту Дамаска, никаких симптомов болезни у них нет, они являются лишь переносчиками. Также заболел 75-летний мужчина.

В Идлибе опровергли факты заболевания коронавирусом: 8 человек помещено в карантин, все их пробы оказались отрицательными.

В МВД объявили об аресте 153 нарушителей комендантского часа.

Представители Сирийской Арабской Армии провели встречу с представителями SDF в Каукабе в Хасаке для согласования и выработки мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«Белые каски» и активисты запустили в соцсетях кампанию «Оставайтесь дома».

Съёмочная группа ФАН сняла репортаж о том, как выглядит комендантский час а Латакии.

Турция [заражений: 2433 (+561) | смертей: 59 (+15) | выздоровлений: 26 (+26)]

Глава МИД Мевлют Чавушоглу предложил в рамках саммита G20 создать международный фонд в рамках координации усилий по борьбе с коронавирусом.

Власти продлили каникулы в школах до 30 апреля.

Турция направила 500 тысяч тест-систем в США.

Средний Восток

Афганистан [заражений: 84 (+10) | смертей: 2 | выздоровлений: 2 (+1)]

Власти Афганистана и «Талибана»1 согласились на сделку по обмену пленными в рамках гуманитарной паузы на период коронавируса.

В сикхском храме в Кабуле боевики «Вилаята Хорасан» «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) совершили теракт во время молитвы об излечении от коронавируса.

В стране опасаются о скорой пандемии из-за возвращения свыше 100 тысяч беженцев из Ирана, которых никто не обследовал.

Иран [заражений: 27017 (+2206) | смертей: 2077 (+143) | выздоровлений: 9625 (+712)]

В стране временно ввели ограничения на въезд и выезд из городов, чтобы предотвратить «вторую волну» инфекции.

Власти Индии эвакуировали 277 граждан из Ирана.

В Тегеране введен в строй полевой госпиталь на 2000 койко-мест.

Подразделения Корпуса стражей Исламской Революции провели учения по «биологической обороне» и дезинфекции.

Пакистан [заражений: 1063 (+73) | смертей: 8 (+1) | выздоровлений: 52]

Власти Пакистана обвинили Иран в распространении коронавируса в стране, заявив, что 80% зараженных прибыли из Ирана.

В стране призвали не переживать по поводу нехватки оборудования и медикаментов — иностранные партнеры обещали оказать помощь. В среду в Карачи уже приземлился самолёт с помощью от китайского правительства и Alibaba Foundation.

Китайские медицинские эксперты скоро прибудут в страну для оказания помощи правительству.

В стране несколько фабрик переоборудовали для производства медицинских масок и респираторов, а также средств дезинфекции.

