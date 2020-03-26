Utair опровергла данные о возгорании двигателя у самолета в Сургуте

Москва, 26 марта. Компания Utair опровергла данные о возгорании в двигателе пассажирского самолета ATR-72 в аэропорту Сургута перед вылетом в Ханты-Мансийск. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе авиакомпании в четверг.

Ранее появились данные, что самолет готовился к вылету по маршруту Сургут-Ханты-Мансийск. СМИ писали, что во время движения произошло возгорание правого двигателя.

«Экипажу удалось потушить его», — подчеркнул источник.

Как писал ТАСС, на борту было 12 пассажиров, никто не пострадал.

Ранее МАК реконструировал полет потерпевшего крушение в «Шереметьево» самолета. Техническая комиссия составила схемы кроков (авиационного происшествия), изучила фрагменты лайнера, провела анализ полученных сведений и другие необходимые работы, сообщили в комитете. Также специалисты исследовали данные бортовых и наземных средств объективного контроля и видеозаписи камер наружного наблюдения.

Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 следовал из Москвы в Мурманск, однако вынужден был вернуться в столичный аэропорт. При посадке в лайнере случился пожар. Жертвами авиакатастрофы, которая случилась 5 мая 2019 года, стал 41 человек.