Стая собак напала на шестилетнюю девочку в Магадане

Магадан, 26 марта. Врачи госпитализировали шестилетнюю девочку в Магадане с травмами средней тяжести, пострадавшую от нападения стаи собак. Об этом рассказал представитель областной детской больницы.

«У девочки сильно покусаны ноги, укус на ухе. Сейчас ее состояние удовлетворительное. Ей сделаны уколы от бешенства», — сказал собеседник РИА Новости.

Нападение на ребенка произошло на детской площадке у жилого дома. Мать пострадавшей сообщила, что в связи с инцидентом уже обратилась в мэрию и в полицию.

По словам женщины, собаки гуляют вблизи площадки давно, но никакие меры не принимаются.

«Нам пришлось буквально палками отгонять их от ребенка. Дочь в шоке. Мы пожаловались в мэрию и в полицию, но эти животные по-прежнему гуляют по двору», — пояснила мать девочки.

По факту получения ребенком травм в СК начали доследственную проверку в отношении должностных лиц МО «Город Магадан» по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность». Отмечается, что для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью девочки, назначена судебная экспертиза.

Случаи нападения собак на людей происходят достаточно часто. В начале февраля стая бродячих псов напала на школьника в Астрахани и сильно покусала подростка.

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