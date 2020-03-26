Мать Собчак решила самоизолироваться

Москва, 26 марта. Мать известной телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова решила самоизолироваться, поскольку контактировала с людьми, вернувшимися из-за границы. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Ранее «Пятый канал» со ссылкой на источник сообщил о госпитализации 68-летней Нарусовой с подозрением на коронавирусную инфекцию. Вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, как уточняло СМИ, поначалу якобы обратилась за помощью в одну из ведомственных клиник, а оттуда ее отвезли в больницу в Коммунарке, где взяли мазки на анализ.

Однако, как объяснил Тимченко, Нарусова приняла решение уйти на самоизоляцию, поскольку общалась с вернувшимися из-за рубежа.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 29 пациентов выздоровели. Всего в мире заразились вирусом более 476 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончались.

Коронавирус нового типа, вспышку которого зафиксировали в Китае в конце прошлого года, охватил более 160 стран. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Многие государства вынуждены были принять чрезвычайные меры, чтобы не допустить распространения инфекции: закрыть границы и ввести карантин.

Ранее стало известно о госпитализации известного эстрадного певца Льва Лещенко. СМИ сообщали, что он находится в реанимации в инфекционной больнице в Коммунарке. Впоследствии концертный директор артиста Олег Дмитриев уточнил, что исполнитель действительно попал в клинику, но причиной является не коронавирус. Певец вместе с женой приехал в больницу и лег на обследование, так как почувствовал недомогание.