Россия и семь других стран призвали генсека ООН потребовать отмены санкций из-за COVID-19

Нью-Йорк, 26 марта. Постоянные представительства России, Сирии, КНР, Ирана, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом. Копия письма опубликована в Twitter российской миссии.

«Сегодня у нас общий враг: COVID-19. И, как вы заметили, настало время «приготовиться, ускориться, активизироваться». У наших правительств есть политическая и моральная воля двигаться в этом направлении», — говорится в тексте.

В письме указывается, что санкции «являются незаконными и грубо нарушают международное право и устав ООН». По мнению авторов обращения, они делают борьбу с инфекцией тяжелым, а в некоторых случаях невозможным делом.

«В свете выше сказанного мы с уважением призываем вас потребовать полного и немедленного снятия таких незаконных принудительных и необоснованных мер экономического давления …, чтобы обеспечить всеобъемлющий и эффективный ответ всех членов международного сообщества на коронавирус», — призывают дипломаты.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

Уже в марте локальная вспышка приобрела масштабы всемирной пандемии. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), носителями вируса в мире являются более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались. Инфекция существенно ударила по мировой экономике.