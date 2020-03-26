Алтайские медики рассказали, почему в регионе нет коронавируса

Москва, 26 марта. Алтайские медики провели обследование 737 человек в лаборатории краевого Центра гигиены и эпидемиологии. Отмечается, что все тесты показали отрицательный результат.

Как уточнили в ведомстве, в соседних регионах продолжают подтверждаться новые случаи заражения коронавирусом. Как считают эксперты, причиной отсутствия новой опасной инфекции в регионе является низкая плотность населения, а также небольшой трафик пассажиров, который перемещается через регион.

Как пишет издание Nation News, из аэропорта в Алтайском крае осуществляют намного меньше международных рейсов по сравнению с «соседями».

Напомним, согласно последним данным в России заболели коронавирусом почти 700 человек, при этом вылечились — 30. Всего в мире заражены свыше 440 тыс. человек, при этом выздоровели 112 036, а погибли — 19 758.

Известный церковный публицист, иеромонах Макарий (Маркиш) считает, что пандемия коронавируса в трактовке православия является не наказанием, а, скорее, «научением» людям от Бога. Журналисты поинтересовались у священнослужителя, почему, по его мнению, мир охватила пандемия коронавируса и можно ли ее назвать «наказанием свыше». По словам иеромонаха, нужно обратить внимание на трактовку слова «наказание». В трактовке православия это значит не возмездие, а «научение».

Священнослужитель напомнил, что «Бог есть любовь», и из любви к людям он «продолжает помогать нам на этом пути». Именно опираясь на это знание, стоит оценивать все происходящее с каждым человеком и с человечеством.