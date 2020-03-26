Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 25 марта

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась за сутки в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике.

Большой Идлиб

Действия ВС Турции

Вечером через погранпереход Кяфр Лусин прибыла очередная колонна ВС Турции с тяжёлой техникой и материалами для развёртывания очередного наблюдательного пункта.

Режим прекращения огня

Российская сторона зафиксировала обстрел н.п. Джанаджик на северо-востоке провинции Латакия.

Боевики обвинили сирийскую сторону в обстреле из РСЗО деревни Ат-Тахафия на северо-востоке провинции Латакия.

Терроризм

Боевики взорвали секцию моста на трассе М4 в районе деревни Аль-Кафир к востоку от Джиср аш-Шугура, чтобы затруднить возможность совместного российско-турецкого патрулирования по трассе.

Unidentified people destroy the "Kafir Bridge" located on the highway M4. pic.twitter.com/4qlJiriSlp — IDLIB POST (@IdlibEn) March 25, 2020

Легенда идлибских боевиков Абу Тоу — оператор ПТРК, поразивший свыше 100 целей в ходе войны, — находясь на лечении в госпитале Идлиба после покушения, был отравлен и сейчас в тяжёлом состоянии.

Geçtiğimiz günlerde İdlibte Suikaste uğrayan Ebu Tow tedavi gördüğü hastanede zehirlendiği bilgisi var pic.twitter.com/btAJw9rdYP — İdlibin Sesi (@idlibin_sesi1) March 25, 2020

Заевфратье

Зона операции «Источник мира»

В Рас эль-Айне 24-летний турецкий военнослужащий Умит Удул покончил с собой. Сирийские источники утверждают, что причиной самоубийства стало несогласие с политикой Турции в Сирии и оккупацией севера страны.

В провинции Хасака снова появилась питьевая вода, но на полчаса: боевики СНА до сих пор отказываются включить водоперекачивающую станцию в Алюке.

Зона контроля сирийского правительства

К юго-востоку от Ракки в деревне Ас-Сабха неизвестные застрелили двух сирийских военнослужащих.

В деревне Харбат Хамо к востоку от Камышлы местные жители снова не дали проехать американскому патрулю. На блокпосту открыли предупредительный огонь и заставили колонну из шести автомобилей развернуться, закидав камнями.

Зона контроля СДС и Коалиции

Через погранпереход Семалка на границе с Ираком в провинцию Хасака прибыла колонна Коалиции, включающая свыше 100 единиц военной и специальной техники. Часть колонны направилась на базу США Аш-Шаддади, часть — в Камышлы.

После нескольких терактов в провинции Ракка «Сирийские демократические силы» (СДС) начали контртеррористическую операцию в деревнях Аль-Абара, Аль-Калата, Абу Шариб, Хазима.

Неизвестные обстреляли блокпост СДС в деревне Аль-Гармушия к западу от Дейр эз-Зора.

В деревне Зейтуна под Телль Абьядом на мине, которую, как утверждают курдские источники, протурецкие боевики заложили ночью, подорвались две женщины и ребенок. Ребенок погиб.

Из-за сильного дождя под Раккой затопило лагерь для внутренне перемещённых лиц.

Северная Сирия

В Африне объявили о создании «Совета независимых курдов», который будет «защищать великий курдский народ от боевиков РПК и режима Асада».

Today in Afrin, the Tr/TFSA rats Local Government created the so-called "Independent Council of the Kurds", whose main task, according to the statement, is "to protect the Kurds and show the true face of the YPG (PKK / PKK) and the Assad regime."???????????? pic.twitter.com/ade5Qo5iPG — Y.N.M.S (@ynms79797979) March 25, 2020

«Силы освобождения Африна» отчитались о проведённых вылазках и операциях против турецкой армии и протурецких боевиков:

— 20 марта один боевик убит и двое ранено в городе Африн;

— 20 марта на дороге в округе Раджо подорван автомобиль, один боевик ранен;

— 21 марта в деревне Кяфр Хашир под Аазазом убит боевик;

— 23 марта совершён теракт против боевиков в центре Африна.

Южная Сирия

Неизвестные застрелили некоего Ахмада Авейду Абу Ауна в центре Деръа аль-Балад.

В деревне Инкхил предпринято три попытки покушения на мэра Ясина аз-Замиля.

Как утверждают местные корреспонденты, в лагере беженцев Рукбан закрыты все пункты оказания медицинской помощи и беременные женщины в секторе С оказались под угрозой.

Гуманитарная обстановка

Восстановление

В деревне Аль-Хаваш в провинции Хомс, несмотря на ограничения в связи с коронавирусом, продолжается возведение статуи Девы Марии. Строительство, которое было начато в прошлом году, планируется завершить к августу 2020 года.

Photos from today show that work continues to build the Lady of the East tower. pic.twitter.com/CLSz1jWC6h — Rebuilding Syria (@SyriaRebuilt) March 25, 2020

Коронавирус

В стране зарегистрировано ещё четыре случая заражения коронавирусом — общее количество инфицированных достигло пяти человек. Трое больных помещены в карантин в гостинице в аэропорту Дамаска, никаких симптомов болезни у них нет, они являются лишь переносчиками. Также заболел 75-летний мужчина.

В Идлибе опровергли факты заболевания коронавирусом: 8 человек помещено в карантин, все их пробы оказались отрицательными.

В МВД объявили об аресте 153 нарушителей комендантского часа.

Представители Сирийской Арабской Армии провели встречу с представителями СДС в Каукабе в Хасаке для согласования и выработки мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«Белые каски» и активисты запустили в соцсетях кампанию «Оставайтесь дома».

In the framework of awareness campaigns to prevent corona virus, #WhiteHelmets volunteers participate in the "Stay in Your Home" campaign in Armanaz town in the northwestern countryside of #Idlib. #coronavirus #Syria https://t.co/9yrGNEpBcQ pic.twitter.com/2hXietiWqZ — Jennifer (@JennRollins1002) March 25, 2020

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