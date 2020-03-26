Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 25 марта

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась за сутки в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике.
Большой Идлиб
Действия ВС Турции
Вечером через погранпереход Кяфр Лусин прибыла очередная колонна ВС Турции с тяжёлой техникой и материалами для развёртывания очередного наблюдательного пункта.
Режим прекращения огня
Российская сторона зафиксировала обстрел н.п. Джанаджик на северо-востоке провинции Латакия.
Боевики обвинили сирийскую сторону в обстреле из РСЗО деревни Ат-Тахафия на северо-востоке провинции Латакия.
Терроризм
Боевики взорвали секцию моста на трассе М4 в районе деревни Аль-Кафир к востоку от Джиср аш-Шугура, чтобы затруднить возможность совместного российско-турецкого патрулирования по трассе.
Unidentified people destroy the "Kafir Bridge" located on the highway M4. pic.twitter.com/4qlJiriSlp— IDLIB POST (@IdlibEn) March 25, 2020
Легенда идлибских боевиков Абу Тоу — оператор ПТРК, поразивший свыше 100 целей в ходе войны, — находясь на лечении в госпитале Идлиба после покушения, был отравлен и сейчас в тяжёлом состоянии.
Geçtiğimiz günlerde İdlibte Suikaste uğrayan Ebu Tow tedavi gördüğü hastanede zehirlendiği bilgisi var pic.twitter.com/btAJw9rdYP— İdlibin Sesi (@idlibin_sesi1) March 25, 2020
Заевфратье
Зона операции «Источник мира»
В Рас эль-Айне 24-летний турецкий военнослужащий Умит Удул покончил с собой. Сирийские источники утверждают, что причиной самоубийства стало несогласие с политикой Турции в Сирии и оккупацией севера страны.
В провинции Хасака снова появилась питьевая вода, но на полчаса: боевики СНА до сих пор отказываются включить водоперекачивающую станцию в Алюке.
Зона контроля сирийского правительства
К юго-востоку от Ракки в деревне Ас-Сабха неизвестные застрелили двух сирийских военнослужащих.
В деревне Харбат Хамо к востоку от Камышлы местные жители снова не дали проехать американскому патрулю. На блокпосту открыли предупредительный огонь и заставили колонну из шести автомобилей развернуться, закидав камнями.
❗️#Хаму (#Хасака) | #СИРИЯ ★ 25.03.20 - Ополченцы и местные жители села Хаму восточнее г. Камышлы снова не позволили патрулю #США проехать по дороге мимо села, вынудив его вернуться обратно ⇢ https://t.co/1yV8CsQVdk— MilitaryMaps (@MilitaryMaps) March 25, 2020
???? https://t.co/PEq8WEz1rn
???? https://t.co/A9YfDD5hZp pic.twitter.com/ZcMiDArlb1
Зона контроля СДС и Коалиции
Через погранпереход Семалка на границе с Ираком в провинцию Хасака прибыла колонна Коалиции, включающая свыше 100 единиц военной и специальной техники. Часть колонны направилась на базу США Аш-Шаддади, часть — в Камышлы.
После нескольких терактов в провинции Ракка «Сирийские демократические силы» (СДС) начали контртеррористическую операцию в деревнях Аль-Абара, Аль-Калата, Абу Шариб, Хазима.
Неизвестные обстреляли блокпост СДС в деревне Аль-Гармушия к западу от Дейр эз-Зора.
В деревне Зейтуна под Телль Абьядом на мине, которую, как утверждают курдские источники, протурецкие боевики заложили ночью, подорвались две женщины и ребенок. Ребенок погиб.
Из-за сильного дождя под Раккой затопило лагерь для внутренне перемещённых лиц.
Северная Сирия
В Африне объявили о создании «Совета независимых курдов», который будет «защищать великий курдский народ от боевиков РПК и режима Асада».
Today in Afrin, the Tr/TFSA rats Local Government created the so-called "Independent Council of the Kurds", whose main task, according to the statement, is "to protect the Kurds and show the true face of the YPG (PKK / PKK) and the Assad regime."???????????? pic.twitter.com/ade5Qo5iPG— Y.N.M.S (@ynms79797979) March 25, 2020
«Силы освобождения Африна» отчитались о проведённых вылазках и операциях против турецкой армии и протурецких боевиков:
— 20 марта один боевик убит и двое ранено в городе Африн;
— 20 марта на дороге в округе Раджо подорван автомобиль, один боевик ранен;
— 21 марта в деревне Кяфр Хашир под Аазазом убит боевик;
— 23 марта совершён теракт против боевиков в центре Африна.
Южная Сирия
Неизвестные застрелили некоего Ахмада Авейду Абу Ауна в центре Деръа аль-Балад.
В деревне Инкхил предпринято три попытки покушения на мэра Ясина аз-Замиля.
Как утверждают местные корреспонденты, в лагере беженцев Рукбан закрыты все пункты оказания медицинской помощи и беременные женщины в секторе С оказались под угрозой.
???? URGENT: Pregnant women in #Rukban ''Death'' Camp needing— TNT (@TNTranslations) March 24, 2020
C-section in desperate condition after only health point closes https://t.co/GlYtLbDkkG
cc #ArabLeague @arableague_gs pic.twitter.com/M6lNWvdCAt
Гуманитарная обстановка
Восстановление
В деревне Аль-Хаваш в провинции Хомс, несмотря на ограничения в связи с коронавирусом, продолжается возведение статуи Девы Марии. Строительство, которое было начато в прошлом году, планируется завершить к августу 2020 года.
Photos from today show that work continues to build the Lady of the East tower. pic.twitter.com/CLSz1jWC6h— Rebuilding Syria (@SyriaRebuilt) March 25, 2020
Коронавирус
В стране зарегистрировано ещё четыре случая заражения коронавирусом — общее количество инфицированных достигло пяти человек. Трое больных помещены в карантин в гостинице в аэропорту Дамаска, никаких симптомов болезни у них нет, они являются лишь переносчиками. Также заболел 75-летний мужчина.
В Идлибе опровергли факты заболевания коронавирусом: 8 человек помещено в карантин, все их пробы оказались отрицательными.
В МВД объявили об аресте 153 нарушителей комендантского часа.
Представители Сирийской Арабской Армии провели встречу с представителями СДС в Каукабе в Хасаке для согласования и выработки мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
«Белые каски» и активисты запустили в соцсетях кампанию «Оставайтесь дома».
In the framework of awareness campaigns to prevent corona virus, #WhiteHelmets volunteers participate in the "Stay in Your Home" campaign in Armanaz town in the northwestern countryside of #Idlib. #coronavirus #Syria https://t.co/9yrGNEpBcQ pic.twitter.com/2hXietiWqZ— Jennifer (@JennRollins1002) March 25, 2020
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