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Правительство РФ поручило органам власти перейти на «удаленку»

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Правительство РФ поручило органам власти перейти на «удаленку»

Москва, 26 марта. Кабмин РФ поручил федеральным органам власти перевести максимально возможное количество сотрудников на дистанционный режим работы. Данные меры предпринимаются для противодействия коронавирусной инфекции, говорится в поручении правительства РФ.

Согласно документу, органы власти также обязали предоставить информацию о количестве переведенных на дистанционный режим работы сотрудников центрального аппарата и отдельно территориальных органов федерального органа исполнительной власти.

Кроме того, им необходимо будет предоставить данные о количестве беременных сотрудниц, женщин с детьми до 14 лет и работниц старше 60 лет.

«При поэтапном переводе представить указанную информацию по каждому этапу и срокам их реализации. Обеспечить проведение аналогичных мероприятий подведомственными организациями», – говорится в поручении правительства.

Срок выполнения до 27 марта, уточняют в Кабмине РФ.

Напомним, согласно последним данным в России заболели коронавирусом почти 700 человек, при этом вылечились — 30. Всего в мире заражены свыше 440 тыс. человек, при этом выздоровели 112 036, а погибли — 19 758.

Правительство РФ поручило органам власти перейти на «удаленку»

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Источник: Правительство РФ
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