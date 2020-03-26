Индия ввела трехнедельный общенациональный карантин

Москва, 26 марта. Индию закрыли на общенациональный карантин, в государстве объявлен трехнедельный режим полной изоляции, запрещающий гражданам покидать свои дома. Премьер-министр страны Нарендра Моди объявил, что в Индии введен режим тотального карантина на 21 день.

Отмечается, что по домам будут сидеть 1,3 миллиарда человек. Как передает телеканал CNBC, государство выделит на поддержку системы здравоохранения в условиях пандемии два миллиарда долларов.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готовится к введению режима полной блокады, если ситуация с распространением коронавируса не улучшится в ближайшие дни. Об этом премьер сообщил в ходе обращения к гражданам, которое транслировали в среду израильские телеканалы.

Глава правительства Израиля подчеркнул, что власти проводят все необходимые приготовления к введению режима блокады. Он призвал отложить на время эпидемии политические разногласия и создать правительство национального единства.

В среду в стране были введены дополнительные ограничения на фоне распространения коронавируса — гражданам запрещено отходить от дома дальше, чем на 100 метров, кроме случаев разрешенной деятельности: приобретения продуктов и лекарств, получения медпомощи, донорства крови, вызова в суд или кнессет, молитвы, сопровождения ребенка и работы. Выход на маршруты общественного транспорта сокращен на 25%.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции пандемией.