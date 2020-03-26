Правительство поручило Росавиации прекратить регулярное и чартерное авиасообщение

Москва, 26 марта. Правительство России поручило Росавиации с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиационное сообщение с другими странами, об этом говорится в документе, опубликованном в четверг.

Документ был принят по итогам заседания президиума Координационного совета при кабинете министров РФ по борьбе с распространением коронавируса. Ограничения вводятся с 27 марта 2020 года. Кабинет министров поручил прекратить регулярное и чартерное авиационное сообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.

«Обеспечить прекращение с 00 часов 00 минут 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении», — говорится в сообщении.

Ограничения не касаются полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию своей страны из других государств. Список граждан был сформирован министерством иностранных дел России. Также ограничения не касаются полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства Российской Федерации.

Напомним, российские авиакомпании будут вынуждены отправить в отпуск до 50% членов экипажей воздушных судов.

Как писали СМИ со ссылкой на профсоюз летного состава России (ПЛС), авиакомпании предлагают членам экипажей активнее использовать плановые отпуска за прошлый год или отправляться в отпуск за свой счет. Если в стране будут ограничены внутренние рейсы, перевозчикам придется пойти на сокращения штата.

По данным ПЛС, в российских авиакомпаниях трудятся около 14,8 тысячи пилотов, немногим менее трех тысяч штурманов, бортмехаников и радистов, а также 21,7 тысячи бортпроводников.