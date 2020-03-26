Правительство РФ поручило проработать мероприятия по господдержке сферы общепита и услуг

Москва, 26 марта. Российское правительство поручило проработать мероприятия по государственной поддержке сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости. Об этом говорится в перечне решений, принятых по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«При подготовке проекта комплекса дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости российской экономики, проработать мероприятия по государственной поддержке сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости», — указано в тексте.

Ответственными за выполнение поручения кабмина назначены Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития. Представить проект дополнительных мер необходимо 26 марта.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в конце прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 25 марта, в России зарегистрировано 658 заразившихся, 29 человек выздоровели. 25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства озвучил ряд мер, направленных на поддержку российской экономики и бизнеса в непростой период.