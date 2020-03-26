Галкин показал, как при помощи зубочистки защититься от коронавируса

Москва, 26 марта. Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, на котором показан необычный способ защиты от заражения коронавирусом. Судя по ролику, для «лайфхака» необходимы зубочистки, губка и бумажный стаканчик.

По словам Галкина, необычным способом с ним поделился друг из Прибалтики. На ролике видно, что к панели с кнопкой вызова лифта прикреплен стакан и губка с зубочистками. Для вызова подъемника человеку необходимо взять зубочистку, нажать с помощью нее на кнопку, а после выкинуть в стаканчик.

«Оригинальный способ гигиенического бесконтактного пользования кнопками в условиях пандемии. Это же надо было такое придумать!» – прокомментировал Максим Галкин.

В комментариях подписчики юмориста отметили, что ранее видели подобный «лайфхак» в Интернете. По словам пользователей соцсети, впервые «бесконтактный» вызов лифта зубочисткой использовали китайцы.

«Вообще изначально это придумали китайцы. Видео уже давно на просторах Интернета», – пишет в комментариях подписчица под ником @anastasia_mon.

Кроме того, пользователи Instagram задались вопросом, насколько чистыми были руки того человека, который вставлял зубочистки в губку.

Напомним, пока одни россияне привыкают к новой реальности, обусловленной угрозой распространения коронавируса, другие жители страны решили использовать ситуацию для того, чтобы заработать. Так, клининговые компании предлагают провести дополнительную дезинфекцию от COVID-19, а частные клиники навязывают людям дорогостоящие процедуры, пишет «Газета.ru».