 Антипов рассказал, как запрос суда по MH17 заставит США вертеться как ужа на сковороде

Москва, 26 марта. Независимый эксперт Юрий Антипов прокомментировал позицию Гаагского суда, который попросил обвинение продемонстрировать снимки, якобы «подтвердающие» официальную версию крушения рейса MH17. Свое мнение он выразил на своей странице в Facebook.

Ранее суд в Гааге попросил сторону обвинения показать фотографии, которые были сделаны американскими спутниками на месте крушения самолета. До этого голландская прокуратура заявляла о том, что снимки, с которыми ее и членов Совместной следственной группы ознакомили эксперты США, «четко указывают» на то, что малазийский «Боинг» якобы сбили ракетой ЗРК «Бук», принадлежавшего России.

Антипов обратил внимание на то, что уже третье заседание по делу MH17 проходит очень стремительно. Он напомнил, что последнее заседание не продлилось и часа. Судья попросил обвинение подтвердить достоверность американских снимков. По словам Антипова, это требование заставило некоторых участников разбирательства «судорожно глотнуть воздух». По мнению эксперта, суду изначально нужно было направить это требование в Белый дом, на имя президента США Дональда Трампа.

«Он крутился бы как уж на сковороде, выписывая различные па на виду всей мировой общественности», — подчеркнул эксперт.

Напомним, что самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно.

Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.