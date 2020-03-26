Билан опубликовал фото с Цаневой через год после их «поездки в ЗАГС»

Москва, 26 марта. Известный поп-исполнитель Дима Билан опубликовал фотографию со своим менеджером Мариной Цаневой, с которой около года назад певец «ездил в ЗАГС». Снимок он выложил на своей странице в Instagram.

На фотографии блондинка Цанева стоит за спиной Билана почти вплотную к нему и смотрит на певца. Взгляд самого артиста при этом направлен в камеру. Билан выложил две версии снимка — одну с фильтрами, а другую без обработки.

В комментариях поклонники поп-звезды вспомнили, что примерно год назад Билан и Цанева «ездили в ЗАГС».

«Сегодня, кажется, год с того дня», — написала yanikk36.

«Да ну?! Отмечают, наверное», — предположила dariabybi.

«Я думаю, они тоже об этом вспомнили, поэтому фотка сегодня неспроста», — ответила yanikk36.

Поклонники Димы Билана немного ошиблись с датой, но, действительно, около года назад — 29 марта 2019 года — певец опубликовал видео, на котором они с Цаневой, по словам поп-звезды, едут в ЗАГС. Затем Билан показал, как они с блондинкой расписываются в какой-то книге.

Тогда некоторые подписчики певца подумали, что он действительно женился на Цаневой.

«Мои поздравления. Устройте вместе счастливый союз», — написала makarovaanna1994.