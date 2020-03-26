В России скончались еще два пациента с коронавирусом. События дня. ФАН-ТВ

В Москве умерли два человека с коронавирусом Двое россиян, у которых врачи диагностировали коронавирус, скончались в Москве. Больным было по 88 и 73 года. Что стало причиной их смерти — пока неизвестно. Но как сообщают в оперативном штабе столицы, у пациентов имелись патологии. Специалисты напоминают, что пожилым людям необходимо соблюдать режим самоизоляции. По последним данным, в России коронавирус выявили у 658 человек. Есть и обнадеживающие новости. Из московской инфекционной больницы накануне выписали еще одного пациента, он вылечился от болезни. Всего в столице выздоровели 15 человек, всего в России — 29.

Россияне не могут вылететь из ОАЭ Россияне, которые застряли в аэропорту Дубая, устроили митинг. Десятки наших сограждан требуют отправить их на родину. Дело в том, что 24 марта из-за коронавируса в Объединенных Арабских Эмиратах закрыли воздушную гавань. Накануне российским властям удалось согласовать рейс до Москвы. Однако позже Эмираты изменили свое решение. Самолету, который вылетел за туристами, пришлось сделать посадку в Махачкале. Россиян разместили в гостиницах. Когда они попадут домой — об этом информации нет.

Смертельное ДТП в Египте Минимум 16 человек стали жертвами страшной аварии в Египте, 15 получили травмы. В провинции Гиза грузовик на полной скорости протаранил 14 автомобилей. По информации местных СМИ, машины стояли на блокпосту из-за комендантского часа. Его в стране ввели для борьбы с коронавирусом. Полиция выясняет все подробности ДТП.