Китайская газета «Пенпай» рассказала, кем были первые зараженные коронавирусом

Пекин, 26 марта. Продавщица живых креветок по фамилии Вэй стала первым человеком, который контактировал с рынком морепродуктов «Хуанань» в китайском городе Ухань и оказался инфицирован коронавирусом. Однако врачи пока не знают, является ли женщина «нулевым пациентом».

Китайское издание заявляет, что 11 декабря 2019 года у Вэй по установленной причине поднялась температура. На протяжении долгого времени она снимала жилье около рынка «Хуанань», где торговала морепродуктами. Поэтому, после того как она почувствовала недомогание, она обратилась за помощью в ближайшую клинику, которая расположена на первом этаже ее дома.

Врачам она рассказала, что занимается бизнесом, поэтому не может взять больничный. Она также отметила, что ранее в подобных случаях ей делали укол, и на следующий день ее состояние приходило в норму. Однако в этот раз две инъекции не помогли. Вскоре заболевшей пришлось обратиться за помощью в больницу «Сехэ» при Хуачжунском университете науки и технологии.

Вэй вошла в список первых зараженных. Как сообщают журналисты «Пенпай», 11 человек из первой группы заболевших также обращались в небольшие клиники, расположенные в окрестностях рынка. При этом, в настоящий момент данные медучреждения закрыты.

Также издание назвало имя первого заболевшего, который не контактировал с рынком морепродуктов. Им стал мужчина по фамилии Чэнь. Он был госпитализирован с температурой 16 декабря. До сегодняшнего дня он не знает, где мог заразиться инфекцией, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее в Китае была зарегистрирована первая смерть от хантавируса, который обычно передается через грызунов, пишет «Газета.ru».