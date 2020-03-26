Правительство Бурятии заявило о двух зараженных коронавирусом

Улан-Удэ, 26 марта. В Республике Бурятия зарегистрировано два подтвержденных случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба местного правительства.

«Больные госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу, их состояние удовлетворительное. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с установленным алгоритмом действий, включая работу с контактными лицами, проведение дезинфекционных мероприятий», – говорится в пресс-релизе.

При этом руководство Бурятии отмечает, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация находится на контроле. За весь период пандемии в республике 56 больных с симптомами ОРВИ, которые прибыли из стран, в которых наблюдается распространение коронавирусной инфекции.

При этом все заболевшие были госпитализированы, 32 человека лабораторно обследованы и выписаны в связи с получением отрицательных результатов на коронавирус.

Напомним, согласно последним данным, в Москве увеличилось число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией. 15 пациентов смогли излечиться от болезни в столице. В настоящее время в России заболели коронавирусом почти 700 человек, при этом вылечились — 30. Всего в мире заражены свыше 440 тыс. человек, при этом выздоровели 112 036, а погибли — 19 758, пишет «Газета.ru».