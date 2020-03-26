Количество зараженных коронавирусом на Украине достигло 136 человек

Киев, 26 марта. За последние сутки количество человек, инфицированных новым типом коронавируса SARS-CoV-2 на Украина, возросло. По словам исполняющего обязанности гендиректора центра общественного здоровья министерства Украины Игоря Кузина, в настоящее время в стране выявлено 136 зараженных.

«Количество зараженных коронавирусом на Украине достигло 136 случаев после утренних данных о 113», – приводит слова Кузина RT.

Ранее украинское правительство приняло решение продлить карантин и ввести режим чрезвычайной ситуации. В стране прекращают работу все торговые центры, кафе, рестораны, а также спортивные залы. Власти также отменили международное и междугороднее пассажирское сообщение.

Как сообщала «Газета.ru», некоторые регионы ввели режим ЧС и до решения правительства применить его на территорию всей Украины.