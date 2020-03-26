Эксперты назвали последствия нерабочей из-за коронавируса недели

Москва, 26 марта. Эксперты считают, что российские предприниматели не понесут особых потерь из-за недели, объявленной нерабочей с целью не допустить распространения коронавируса.

Как напомнил замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков, в России длительные выходные бывают в январе и мае, однако бизнес не несет заметного ущерба в этот период.

«Если мера не распространится в обязательном порядке на тех, кто обычно работает в выходные, то никакого катастрофического эффекта быть не должно», — заявил он.

По мнению руководителя организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, бизнесмены смогут найти средства на выплату зарплаты ушедшим на выходные сотрудникам. В этом помогут меры поддержки бизнеса, вводимые на период пандемии.

«После речи президента бизнесмены будут понимать, что им дадут отсрочки по платежам. Делается все, чтобы бизнес мог спокойно работать. Это касается и отсрочки по кредитам на шесть месяцев», — подчеркнул Калинин.

Эксперт подчеркнул, что решение президента продиктовано заботой о людях.

Накануне российский лидер Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. Продолжат работать структуры жизнеобеспечения: медучреждения, аптеки, банки, продовольственные магазины, общественный транспорт.

Кроме того, малый и средний бизнес получит налоговые каникулы, будет введен мораторий на банкротства предприятий, правительство и Центробанк примут ряд дополнительных мер по обеспечению устойчивости реального сектора экономики.