Главный инфекционист США заявил, что коронавирус может стать сезонным явлением

Вашингтон, 26 марта. Главный инфекционный врач Соединенных Штатов Америки Энтони Фаучи заявил, что коронавирус, пандемия которого в настоящее время охватила весь мир, может стать сезонным явлением.

Соответствующее заявление он сделал на основании того, что в настоящее время «волна» инфицирования идет на южное полушарие, где вскоре ожидается зима.

«Если у них будет значительная вспышка, то мы неизбежно должны быть готовы к тому, что мы получим цикл второй раз», – цитирует Фаучи РИА Новости.

При этом инфекционист отметил, что данные выводы лишь вновь подтверждают необходимость изобретения вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

Напомним, ранее член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае. Об этом пишет «Газета.ru».

Согласно последним данным, в мире выявлено более 471 тысячи зараженных. Скончались 21 283 человека, вылечились более 114 тысяч. Тем временем в России летальных исходов не зарегистрировано, количество зараженных равняется 658. Вместе с тем от коронавируса вылечились 30 человек.