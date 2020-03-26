Коронавирус отправит в отпуск до половины летного состава авиакомпаний в РФ

Москва, 26 марта. Российские авиакомпании будут вынуждены отправить в отпуск до 50% членов экипажей воздушных судов.

Как пишут «Известия» со ссылкой на профсоюз летного состава России (ПЛС), авиакомпании предлагают членам экипажей активнее использовать плановые отпуска за прошлый год или отправляться в отпуск за свой счет. Если в стране будут ограничены внутренние рейсы, перевозчикам придется пойти на сокращения штата.

По данным ПЛС, в российских авиакомпаниях трудятся около 14,8 тысячи пилотов, немногим менее трех тысяч штурманов, бортмехаников и радистов, а также 21,7 тысячи бортпроводников.

«В сложившихся условиях делается все возможное для сохранения штата сотрудников. Наземный персонал переведен на шестичасовой рабочий день. Пилотам и бортпроводникам предоставляются оплачиваемые отпуска по ранее утвержденному графику», — рассказала пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова.

Наиболее сложная ситуация складывается в чартерных авиакомпаниях, занимающихся международными перевозками. Здесь вынужденные отпуска могут грозить до 80% летного состава. При этом, утверждают специалисты, не стоит ожидать оттока ценных кадров за рубеж, поскольку ситуация там зачастую еще хуже.

«В Европе ситуация с коронавирусом еще хуже. Принять пилотов могли бы авиакомпании стран Юго-Восточной Азии и Персидского залива, но по последний в краткосрочной перспективе закрыт, а Азия открывается медленно», — отметил директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что ведомство прорабатывает меры поддержки отрасли. Согласно планам российского правительства, на поддержку наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики может быть направлено до 300 млрд рублей.