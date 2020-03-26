Врач-гомеопат Лущик оценил эффективность чеснока при коронавирусе

Москва, 26 марта. Врач-гомеопат Михаил Лущик рассказал о том, как может помочь чеснок в период распространения коронавирусной инфекции.

Специалист подчеркнул, что вылечиться от коронавируса нового типа помогут только врачи в больнице. Но чеснок способствует укреплению иммунитета, что уменьшает риск возможного заражения.

«Чеснок от коронавируса не спасает, это очень специфическое заболевание. Но чеснок может отсечь обыкновенные сезонные вирусы. Сейчас люди паникуют, когда заразились простым вирусом. В этом плане чеснок поможет», — заявил гомеопат в интервью радио Sputnik.

Лущик отметил, что способы применения чеснока могут быть разными. Отличие только в том, как после такой «терапии» на вас отреагируют окружающие.

«Его можно принимать в любом виде. Можно очищать и глотать, можно жевать. Когда глотаешь дольку, то от тебя меньше запаха. Некоторые в ноздри запихивают, но с такими людьми очень тяжело ехать в общественном транспорте», — сказал он.

При всей пользе чеснока есть и негативные моменты, которые обязательно нужно учитывать. Потребление пахучих зубчиков в больших количествах противопоказано пожилым людям. Лучше есть понемногу, делая перерывы в несколько часов.

«Не все со слабым сердцем его хорошо переносят. Осторожнее с ним. Не надо увлекаться сильно и не стоит надеяться, что это панацея от всего», — добавил врач.

11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации с распространением коронавирусной инфекции статус пандемии. По информации Университета Джона Хопкинса, во всем мире зафиксировано более 470 тысяч случаев заражения коронавирусом. От осложнений скончались 21 276 заболевших, более 114 тысяч выздоровели.