Сенатор Рязанский заявил, что нерабочая неделя не повлияет на график праздничных дней

Москва, 26 марта. Первый заместитель главы социального комитета Совета федерации Валерий Рязанский заявил, что предстоящая нерабочая неделя не должна сказаться на графике праздничных дней.

Ранее о продолжительных выходных объявил президент РФ Владимир Путин. Решение о нерабочей неделе было принято для обеспечения эпидемиологического благополучия населения в условиях распространения коронавируса.

При этом Валерий Рязанский отметил, что данные меры были реакцией руководства страны на сложившуюся внештатную ситуацию.

«Предложенная президентом неделя карантина вызвана обстоятельствами, когда нужно принимать меры для предотвращения распространения вируса», – цитирует Рязанского РИА Новости.

Он также отметил, что ни майские, ни новогодние праздники не должны сократиться, поскольку президент РФ Владимир Путин соответствующего указания не давал.

Напомним, принятые меры по организацию нерабочей недели не распространяются на ряд профессий. Так, согласно указу президента, предстоящие дни будут рабочими для сотрудников непрерывно действующих организаций, например, медучреждений и аптек. Кроме того, на смены выйдут работники, обеспечивающие население продуктами и товарами первой необходимости.