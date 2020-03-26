Названы организации, которых не коснется нерабочая неделя

Москва, 26 марта. В среду президент России Владимир Путин объявил о том, что предстоящая неделя в стране объявляется как нерабочая. Данное решение принято для обеспечения эпидемиологического благополучия населения в условиях распространения коронавируса, однако принятые меры не распространяются на ряд организаций.

Так, предстоящая неделя будет являться рабочей для сотрудников непрерывно действующих организаций, например, медучреждений и аптек. Кроме того, на смены выйдут работники, обеспечивающие население продуктами и товарами первой необходимости.

В соответствии с указом, продолжится деятельность ремонтных и экстренных служб. В свою очередь руководству средств массовой информации будет необходимо самостоятельно определить численность сотрудников, которые будут обеспечивать функционирование изданий в течение недели.

Напомним, ранее сообщалось, что более половины россиян поддержали решение президента РФ Владимира Путина сделать выходной неделю с 28 марта по 5 апреля. Согласно данным опроса, с решением лидера РФ согласились 60% респондентов. Против высказались 20% опрошенных и еще 20% затруднились дать однозначную оценку.

Чаще положительные отзывы о данном решении звучали из уст женщин, чем мужчин: 68% против 54%. Также положительный ответ чаще встречался среди респондентов в возрасте до 34 лет — 65%.

В свою очередь президент РФ попросил всех россиян в течение следующей недели побыть дома, не ходить в гости, торговые центры, соблюдать режим самоизоляции. При этом лидер страны подчеркнул, что эта мера никак не скажется на уровне зарплат граждан.