В Раде призвали Украину просить помощи у России

Москва, 26 марта. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украине нужно просить помощи у России для борьбы с коронавирусом.

Об этом парламентарий сообщил в эфире телеканала NewsOne.

«Надо прекратить заигрывания со всеми нашими «стратегическими партнерами», которые нам все обещали. Понять, что страна осталась один на один со своей бедой, и обращаться к тем, кто может помочь. Думаю, надо извиниться перед коммунистическим Китаем за нашу декоммунизацию. Думаю, надо обратиться к России за помощью — ничего постыдного здесь нет, когда речь идет о жизни людей, надо это сделать», — сказал Рабинович.

Ранее власти Украины ввели в стране режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Как пишет «Газета.ру», в стране прекратили работу все заведения сферы развлечения и услуг. Отменено международное и междугородное пассажирское сообщение, в Киеве перестало работать метро, а для общественного транспорта введено ограничение по числу перевозимых пассажиров.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с распространением коронавируса пандемией. По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 5.20 утра 26 марта во всем мире зарегистрировано более 470 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений умерли 21 276 человек, более 114 тысяч пациентов выздоровели.

По числу зараженных лидирует Китай, где эпидемия пошла на спад, а также Италия и США, где ситуация становится все более напряженной. По количеству смертей Италия находится на первом месте — там скончались 7 503 заболевших.