Профессор Альштейн назвал хантавирус менее опасным, чем коронавирус

Москва, 26 марта. Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн прокомментировал первую смерть от хантавируса, которая произошла в китайской провинции Юньнань. Как объяснил эксперт, данный тип вируса менее опасен для человека и не способен вызвать полномасштабных эпидемий, таких как коронавирус.

23 марта жертвой хантавируса стал житель Китая. Мужчина ехал в автобусе, перевозившем сотрудников пищевого предприятия из провинции Юньнань в Шаньдун. Однако вскоре он почувствовал себя плохо. У него, а также еще нескольких пассажиров, поднялась температура. Больного было решено госпитализировать. Через три часа после поступления в больницу мужчина скончался. Анализ выявил у него хантавирус.

Комментируя произошедшее, Альштейн заявил, что хантавирусы опасны, однако массовых последствий и эпидемий за ними не следует. Заражение происходит через контакты с животными. Переносчиками являются мыши-полевки, летучие мыши и иные грызуны.

«У нас в России самый распространенный хантавирус вызывает геморрагическую лихорадку с поражением почек», – цитирует профессора информационное агентство URA.ru.

Ранее сообщалось, что заражение хантавирусом вызывает симптомы, подобные обычной простуде: лихорадка, боль в мышцах и тошнота. Иногда фиксируется затруднение дыхания, пишет «Газета.ru». Как правило, симптомы проявляются в течение двух-четырех недель после заражения.