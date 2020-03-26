Ритейлеры опасаются падения потребительского рынка до уровня XIX века

Москва, 26 марта. Российские ритейлеры написали письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, предупреждая, что по уровню потребительского рынка РФ может вернуться к показателям XIX века.

Свои подписи под обращением к главе правительства поставили представители Ассоциации компаний розничной торговли, Ассоциации компаний интернет-торговли и другие. В письме сообщается, что на фоне угрозы распространения коронавируса нового типа падение оборотов отрасли составляет по разным сегментам от 50 до 80 процентов.

Участники рынка предлагают «поставить на паузу» весь потребительский рынок, кроме торговли продуктами питания. Они просят отменить обязанность по уплате налогов, включая НДС, НДФЛ и другие, ограничить максимальную ставку кредитования и снять сезонные ограничения по движению грузового транспорта на всей территории России. Эти меры авторы письма предложили ввести на период с 25 марта по 25 сентября.

Первые сообщения о нетипичной пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, появились в декабре прошлого года. Эпицентром эпидемии стал китайский город Ухань. Ученые выяснили, что причиной заболевания выступает коронавирус нового типа. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 5.00 по московскому времени 26 марта во всем мире зарегистрировано более 468 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений умерли 21 192 человека. 113,7 тысячи пациентов выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса.