Футболист Джикия организовал благотворительный аукцион во время карантина

Москва, 26 марта. Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Джикия, находясь на карантине, устроил благотворительный аукцион.

Спортсмен, который, как и многие россияне, коротает время в условиях самоизоляции, выставил на продажу свои футболки. Собранные средства, как пишет KP.RU, он планирует направить на счет годовалого Артема Рогова — мальчик нуждается в дорогостоящей генной терапии. Стартовая цена фирменной красно-белой футболки составляет восемь тысяч рублей. Джикия уже продал две из них, в аукционе приняли участие скандально известный футболист Александр Кокорин и врач российской сборной Эдуард Безуглов.

«Идея пришла спонтанно, так как много времени проводил дома из-за карантина, решил навести порядок и прибрать вещи. Накопилось много футболок с разных игр, пришла идея организовать аукцион в домашних условиях. На данный момент собрали около 300 тысяч с двух лотов и переводов разных сумм», — рассказал Джикия.

Он назвал Кокорина и Безуглова «добрейшей души людьми», которые «много делают» для тех, кто нуждается в помощи. Футболист отметил, что намерен превратить свою идею в челлендж и передать эстафету партнерам по команде.

«Когда мои лоты подойдут к концу, очередь будет за ними, и они что-то из своей коллекции тоже разыграют. Если, конечно, у них будет желание», — добавил спортсмен.

Георгий Джикия — российский футболист, воспитанник футбольной школы «Локомотива», в 2017 году начал играть за московский «Спартак», через два года стал капитаном команды. Дебютировал за сборную России в июне 2017 года, вошел в число 100 лучших игроков квалификации Евро-2020, став единственным россиянином в этом списке.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Джикия назвал качество российского футбола снизившимся из-за отсутствия звезд мирового уровня.