Ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

Ирак, 26 марта. В Ираке на территорию «зеленой зоны» в Багдаде упали по меньшей мере две ракеты. Взрывы произошли неподалеку от территории посольства Соединенных Штатов Америки.

О произошедшем в четверг сообщил ТАСС со ссылкой на местный телеканал «Аль-Арабия». В настоящее время информации о пострадавших и разрушении не поступало.

«Зеленая зона» является особо укрепленным районом города, где размещаются правительственные учреждения, а также дипломатические представительства других стран. Последний раз удар по данному району произошел 18 марта.