Жительница Липецка заплатит 15 тысяч за фейк о коронавирусе

Липецк, 26 марта. Мировой судья в Липецке постановил жительнице Липецкой области выплатить штраф. Ранее 29-летняя женщина распространила в социальных сетях фейк о том, что региональные власти якобы скрывают число больных. Общественно значимая информация оказалась недостоверна, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Согласно материалам суда, 11 марта в 15.00 женщина обнаружила в рабочем чате организации, сотрудницей которого она является, три сообщения. В них говорилось, что административные органы будто бы скрывают от граждан реальное число лиц, живущих в регионе и заболевших коронавирусной инфекцией.

Подсудимая не убедилась в достоверности информации, но при этом осознавала, что рабочая группа не является достоверным источником. Женщина распространила данную информацию через родительский чат группы детского сада, чем создала угрозу общественной безопасности.

«Мировой судья в Липецке вынес постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.15 Кодекса административных правонарушений РФ «Злоупотребление свободой массовой информации», – говорится в сообщении местной администрации.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей объяснило, как распознать фейковую информацию о пандемии коронавируса. Основными критериями недостоверной информации является ее анонимность, эмоциональность, отсутствие ссылки на источник и опора на недоверие к официальным лицам.