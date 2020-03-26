Грузовик снес 14 машин на блокпосту в Египте, есть жертвы

Каир, 26 марта. Грузовой автомобиль врезался в машины, остановившиеся на блокпосту в Египте, в результате погибли по меньшей мере 16 человек.

Страшная авария произошла произошла в городе Эс-Саф провинции Гиза. Грузовик на полной скорости протаранил 14 автомобилей, остановившихся на блокпосту из-за комендантского часа. Сообщается о 16 погибших, еще 15 человек получили различные травмы.

Ранее глава египетского правительства Мустафа Мадбули распорядился ввести в стране комендантский час из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Премьер подчеркнул, что нарушители будут наказаны по всей строгости закона. Выход на улицу и передвижение в соответствии с распоряжением запрещено с 19.00 до 6.00 по местному времени.