Профессор Малышев рассказал о подготовке к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом

Москва, 26 марта. В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом, заявил профессор Николай Малышев. По его словам, предпринимаемые меры должны помочь справиться с эпидемией.

«Мы готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции. Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно, по сути, геометрическое», — заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Малышев в эфире телеканала «Россия 1».

Эксперт напомнил, что за последние сутки на территории России COVID-19 заразились 163 человека, что почти в три раза больше, чем днем ранее. Поэтому, по его словам, власти сейчас в Москве и других городах России готовят новые стационары. Стараясь оборудовать их по последним требованиям.

«И все это должно помочь. Дело в том, когда начинается это взрывное развитие, самое важное — не растеряться и оказывать помощь именно тем, кому это требуется», — подчеркнул профессор.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. COVID-19 зафиксирован сегодня в большинстве стран мира, во многих странах введен карантин. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным более 20 тыс. человек во всем мире скончались от коронавируса. Таким образом число жертв коронавируса с 20 марта выросло вдвое. Общее число заразившихся превысило 430 тыс. человек.

В Москве в среду скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус. Это первые официальные жертвы COVID-19 в России. Общее число инфицированных в РФ достигло 658.

Во вторник московские власти определили критерии госпитализации пациентов с предполагаемым диагнозом коронавируса. С 23 по 30 марта госпитализировать будут только пациентов с коронавирусом старше 65 лет, беременных, с хроническими заболеваниями и сильными симптомами. Пациентам с легкой формой коронавируса теперь официально разрешено лечиться дома.