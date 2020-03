Россияне на карантине рассказали, какая музыка поднимает им настроение

Москва, 26 марта. Сервис Яндекс.Музыка провел исследование и узнал, повлиял ли карантин в России на то, как мы слушаем музыку. Оказалось, в самоизоляции россиян больше всего бодрят шелест купюр в банкомате, гимн России и жизнеутверждающие треки вроде I will survive и саундтрек к «Рокки», сообщает Федеральное агентство новостей.

Среднее время прослушивания на сервисе практически не изменилось, говорится в исследовании. По-прежнему в будние дни музыку, саундтреки, сказки, подкасты и фоновые звуки слушают в районе 90 минут. Но сейчас большинство пользователей, вынужденных находиться дома, выбирают бодрую музыку, поднимающую настроение.

В карантинном чарте — хиты 90-х и начала 2000-х: от Mr. Brightside группы The Killers и Zombie группы The Cranberries до хитов нулевых от Валерия Меладзе, Бритни Спирс, Иванушек International и группы «Руки вверх!». Настроение россиянам поднимают не только песни, но и звуки. Особенно любимы в эти дни звук банкомата, отсчитывающего банкноты, и мурчание котика.

Для мотивации на «удаленке» жители России выбирают музыку с жизнеутверждающими текстами. В списке лучших треков оказались саундтрек к фильму «Рокки 3» — Eye of the Tiger группы Survivor, Don't stop me now группы Queen, It's my life группы Bon Jovi и I will survive Глории Гейнор. Кроме того, пользователи сервиса рассказали, что для решительности слушают саундтреки к «бондиане» и супергеройским фильмам, а также гимн Российской Федерации.

Многим россиянам приходится концентрироваться на работе в непривычных домашних условиях. Некоторым в этом отлично помогает классическая и инструментальная музыка или фоновые звуки. Чаще всего слушают Моцарта, Вивальди, Баха, Бетховена, Чайковского и Рахманинова и творчество современных композиторов: Людовико Эйнауди, Роберто Каччапалья, Макса Рихтера и Миши Мищенко. Среди популярных звуков — шум дождя, морских волн, леса и потрескивание горящих в камине дров. Некоторые пользователи воссоздают атмосферу привычных рабочих будней и работают под стук колес поезда, шум города и кофейни.

Те, кто работает в режиме домашней самоизоляции и проводит время с детьми, чаще стали слушать народные сказки, рассказали в «Яндекс. Музыке». Дети с удовольствием слушают «Бременских музыкантов», «Смешариков», «Фиксиков». Взрослые пользователи отвлекаются от работы подкастами.

«Мы подготовили подборку «Я дома» с музыкой для завтраков в постели, песнями для весенней генеральной уборки и онлайн-шопинга, свежими эпизодами подкастов и шумом города для тех, кто соскучился по уличной суете», — сообщили в сервисе.

Напомним, что добровольная самоизоляция на данный момент признается врачами самым действенным способом борьбы с распространением вируса по территории России.