Улицы Латакии опустели из-за коронавируса: как выглядит комендантский час в Сирии

Корреспонденты Федерального агентства новостей проехали по улицам Латакии во время комендантского часа. Какие меры принимает сирийское правительство против распространения коронавируса в стране — в репортаже ФАН.

Вечерние улицы Латакии в среду опустели из-за начавшегося комендантского часа. Эта мера введена по всей стране для борьбы с распространяющимся коронавирусом. На прошлой неделе стало известно о вернувшейся из Ливана девочке, у которой обнаружили COVID-19. На момент публикации общее число зараженных в Сирии возросло до пяти человек.

О введении запретного времени сирийское правительство оповестило горожан заранее. По СМС люди получают сообщения о мерах соблюдения гигиены и пожелания не выходить из дома без острой необходимости. Кроме этого, закрываются придомовые магазины, чтобы снизить вероятность появления горожан на улице вечером.

С началом комендантского часа на улицах разрешено оставаться только службам безопасности, военным и медицинским работникам — они контролируют соблюдение порядка и готовы оказать помощь, если она кому-то потребуется.

Передвигаться по городу могут дипломатические и консульские представители, а также члены международных организаций, но только с разрешения сирийского Министерства иностранных дел. Всех остальных, кто не успел добраться до дома, останавливают многочисленные патрули с предупреждением отправляться домой. Некоторых нарушителей приходится задерживать.

По последним данным, Министерство внутренних дел Сирии задержало 128 человек, оказавшихся без разрешения на улице во время комендантского часа. Из них 34 арестовано в Дамаске и еще 22 на территории одноименной провинции, 33 — в Латакии, 28 — в Алеппо, 6 — в Тартусе, 4 — в Хаме и 1 – в Хомсе.

Комендантский час действует каждый день с 18.00 до 6.00 следующего дня. Сроки введенных ограничений пока не установлены. Особым распоряжением лишь указывается, что об отмене запрета на нахождение на улице и в общественных местах уведомят впоследствии. До этого момента вечером и ночью сирийцам необходимо оставаться дома.