Число жертв коронавируса в Стокгольме удвоилось за сутки

Стокгольм, 26 марта. Число жертв коронавируса в Стокгольме выросло с 19 до 37 за минувшие сутки.

Как рассказал ответственный столичного муниципалитета по вопросам здравоохранения Бьорн Эрикссон, на сегодня количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Стокгольме составляет 1070, госпитализированы 300 человек, из них 65 находятся в отделениях интенсивной терапии.

«Мы наблюдаем значительный рост числа инфицированных. Пришел шторм. Мы не знаем, насколько сильным он будет, но мы в его центре», — сообщил он.

По словам Эрикссона, перед властями на фоне реальной угрозы дальнейшего ухудшения ситуации встает проблема нехватки медицинского персонала. Чиновник попросил всех людей с профильным образованием внести свой вклад в борьбу с распространением коронавируса.

«Мы просим сотрудников, занятых неполный рабочий день, увеличить количество часов, мы просим тех, кто только что вышел на пенсию, вернуться», — призвал Эрикссон.

Всего в Швеции зарегистрировано 2510 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

О первых случаях пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, власти Китая сообщили в декабре прошлого года. Ученые установили, что причиной болезни выступает новый тип коронавируса. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

По состоянию на 3.30 утра 26 марта известно о 467 тысячах случаев заражения коронавирусом по всему миру. От осложнений скончался 21 181 человек, более 113 тысяч заболевших выздоровели.

Как пишет «Газета.ру», главный инфекционист США предупредил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием.