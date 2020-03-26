Джаред Лето напросился поучаствовать в шоу Ивлеевой

Москва, 26 марта. Оскароносный актер и вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето провел стрим в Instagram с российской телеведущей Анастасией Ивлеевой и попросился поучаствовать в ее шоу.

Ивлеева опубликовала на своей странице в соцсети фрагмент разговора с Лето. Она рассказала ему, что в России популярна. На что актер заметил, что знает об этом и поинтересовался, почему она не приглашает его в свое шоу.

Лето добавил, что ранее участвовал в российском шоу — в передаче «Вечерний Ургант». Ивлеева заявила, что с радостью пригласит Джареда на AgentShow, когда «коронавирус уйдет».

«Ждем Джареда Лето в Agentshow Land! I'm in shock (Я в шоке)», — написала Ивлеева после трансляции.

Ранее Лето рассказал, что был шокирован новостями о пандемии коронавируса в мире, так как 12 дней провел в пустыне без телефона и связи. Как передавала «Газета.ру», актер рассказал, что 12 дней провел в молчаливой медитации без какой-либо коммуникации с внешним миром, поэтому он не знал, что происходит за пределами пустыни.

По его словам, после возвращения он «попал в совершенно другой мир», который «изменился навсегда».

В середине января вышел первый трейлер фильма про вампира-мутанта «Морбиус, живой вампир» с Лето в главной роли. Премьера картины запланирована на 31 июля. Помимо актера, в ней также снимется британец Мэтт Смит, известный по сериалу «Доктор Кто». Ожидается, что картина расскажет о становлении популярного среди фанатов комикса персонажа.