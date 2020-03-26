Количество зараженных коронавирусом в Турции выросло до 2 433 человек

Анкара, 26 марта. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своем Twitter заявил о росте числа зараженных новым типом коронавируса SARS-CoV-2. Согласно последним данным, в стране выявлено 2 433 случаев заболевания.

«За последние 24 часа было проведено 5 035 тестов. 561 человек поставлен диагноз. 15 пациентов скончались. Число пациентов, которых мы потеряли на сегодняшний день, составляет 59. Общее число пациентов – 2 433. Цифры не могут выразить боль потери», – написал глава турецкого Минздрава.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция находится на пороге пандемии. Страна закрыла авиасообщение с 70 государствами, в городах объявлен карантин. Некогда оживленный и шумный Стамбул выглядит безжизненным. Дороги свободные, в метро и трамваях людей вдвое меньше обычного. По данным пресс-секретаря муниципалитета Стамбула Мурата Онгуна, только с 9 по 13 марта пассажиропоток упал на 17%.

Согласно последним данным, в настоящее время основной очаг распространения инфекции находится в Европе. Тяжелая ситуация скрадывается в Испании и Италии. Во Франции во вторник число умерших из-за COVID-19 превысило тысячу человек.

Напомним, в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту вирусом заразились более 420 тысяч человек.