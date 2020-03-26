Израиль готовится к полной блокаде из-за коронавируса

Тель-Авив, 26 марта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готовится к введению режима полной блокады, если ситуация с распространением коронавируса не улучшится в ближайшие дни.

Об этом премьер сообщил в ходе обращения к гражданам, которое транслировали в среду израильские телеканалы.

«Шаги, которые мы предприняли, предпринимаются во всем мире, однако их недостаточно, потому что число заболевших коронавирусом удваивается каждые три дня. Через две недели у нас могут быть тысячи больных, многие из которых будут находиться на грани смерти. Если мы не увидим немедленного улучшения, у нас не остается выбора кроме полной блокады, кроме обеспечения насущных потребностей, таких как еда и медикаменты. Это вопрос нескольких дней», — сказал Нетаньяху.

Глава правительства Израиля подчеркнул, что власти проводят все необходимые приготовления к введению режима блокады. Он призвал отложить на время эпидемии политические разногласия и создать правительство национального единства.

В среду в стране были введены дополнительные ограничения на фоне распространения коронавируса — гражданам запрещено отходить от дома дальше, чем на 100 метров, кроме случаев разрешенной деятельности: приобретения продуктов и лекарств, получения медпомощи, донорства крови, вызова в суд или кнессет, молитвы, сопровождения ребенка и работы. Выход на маршруты общественного транспорта сокращен на 25%.

На сегодняшний день в Израиле зарегистрировано 2369 случаев заражения коронавирусом, скончались пять человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции пандемией. Во всем мире, по данным Университета Джона Хопкинса, зафиксировано более 467 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений скончался 21 181 человек, более 113 тысяч пациентов выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что число жертв коронавируса в США превысило 900 человек.