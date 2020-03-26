Трамп сообщил о смерти экс-сотрудника ФБР, пропавшего 13 лет назад в Иране

Вашингтон, 26 марта. Бывший сотрудник ФБР Роберт Левинсон, пропавший в 2007 году в Иране, считается мертвым. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Ранее за информацию о Левинсоне американские власти обещали 20 миллионов долларов.

Журналисты попросили президента подтвердить информацию о том, что власти США приняли решение признать Левинсона мертвым. Ранее эти сообщения поступили от семьи пропавшего американского агента.

«Они (власти Ирана. — Прим. ФАН) не говорили нам, что он умер, но многие думают, что именно так и обстоит дело», — подчеркнул Трамп.

По словам американского президента, у Левинсона были серьезные проблемы со здоровьем; он много болел до того, как его задержали власти Ирана. Затем он, вероятно, умер в заключении.

Левинсон пропал в марте 2007 года по время поездки в Иран. Последний раз его видели на острове Киш. Власти США сначала настаивали на том, что тот прибыл в Иран с частным деловым визитом. Спустя шесть выяснилось, что Левинсон выполнял задание ЦРУ. Ранее он работал в ФБР, занимаясь борьбой с организованной преступностью в США. Считается, что он уволился из ФБР в 1998 году, и какое-то время занимался частным сыском, а с 2006 года – начала сотрудничать с ЦРУ, добывая по поручению ведомства информацию в разных странах. В ноябре 2019 года Вашингтон объявил вознаграждение в двадцать миллионов долларов тому, что сообщит информацию, позволяющую установить местонахождение Левинсона.