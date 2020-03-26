Мать излечившейся от коронавируса девочки рассказала о развитии болезни

Санкт-Петербург, 26 марта. Повышенная температура при отсутствии кашля появилась у заболевшей коронавирусом девочки спустя три дня после возвращения из Австрии в Петербург, рассказала мать вылеченной от COVID-19 десятилетней девочки.

Женщина рассказала, что дочка каталась на горнолыжном курорте в Австрии. Спустя три дня после прилета домой «появились симптомы: повышенная температура». После звонка в скорую их сразу же госпитализировали в больницу имени С.П. Боткина, передает Пятый канал.

«В семь часов вечера было 37,5. Через пару часов было уже 39. Насморка не было, кашля не было», — отметила она.

В среду девочку и еще двух пациентов выписали из больницы, полностью вылечив от COVID-19. Сейчас в Боткинской больнице с признаками ОРВИ находятся 324 пациента, которые были за границей. Среди них — 20 детей старше пяти лет. Коронавирус подтвержден у 19 пациентов.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. COVID-19 зафиксирован сегодня в большинстве стран мира, во многих странах введен карантин. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США, передавала «Газета.ру». 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным более 20 тыс. человек (примерно 4,49% от общего числа заразившихся) во всем мире скончались от коронавируса. Таким образом число жертв коронавируса с 20 марта выросло вдвое. Общее число заразившихся превысило 430 тыс. человек.

В Москве в среду скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус, передает RT. Это первые официальные жертвы COVID-19 в России. За сутки было выявлено 163 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в РФ достигло 658.