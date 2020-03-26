На Украине предрекли катастрофический рост числа жертв коронавируса

Киев, 26 марта. Министр здравоохранения Украины Илья Емец предупредил об угрозе резкого увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.

Обращение министра опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Со всей ответственностью заявляю: если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим», — заявил Емец.

Глава украинского Минздрава дал прогноз о том, что число заразившихся коронавирусом в стране будет расти.

«Очаг вспышки коронавирусной инфекции на территории Украины стремительно распространяется», — отметил он.

По словам министра, у Украины пока остаются шансы локализовать распространение COVID-19 жесткими мерами, что не получилось сделать в Европе. Емец призвал жителей страны выполнять все правила безопасности и проявлять заботу друг о друге.

Ранее украинские власти ввели в стране режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Глава Минздрава настаивал на введении режима чрезвычайного положения. На сегодняшний день на Украине зафиксировано 145 случаев заражения коронавирусом нового типа, скончались пять человек.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нетипичной пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Ученые выяснили, что заболевание вызывает новый коронавирус. 11 марта ВОЗ заявила о пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, сегодня в мире зарегистрировано более 466 тысяч случаев заражения коронавирусом. От осложнений умер 21 181 человек, более 113 тысяч пациентов выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что распространение коронавируса ускоряется в Северной Америке.