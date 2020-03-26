Соловьев призвал россиян сделать все, чтобы не допустить распространения коронавируса

Москва, 26 марта. Россияне должны сделать все возможное, чтобы не допустить распространения коронавируса. С таким заявлением выступил телеведущий Владимир Соловьев на своем YouTube-канале «Соловьев LIVE», комментируя решение российского лидера Владимира Путина объявить следующую неделю нерабочей.

«Это что значит? Это значит, что выходные, когда можно бегать-суетиться-веселиться? Нет. Это значит, что у нас с вами тяжелейшая задача: мы должны сделать все возможное, чтобы не дать коронавирусу пойти по итальянскому варианту. Мы должны сделать все возможное, чтобы сгладить пик заболеваемости. Мы должны не перезаражать друг друга», — сказал Соловьев.

В эту среду состоялось обращение российского президента Владимира Путина в связи с пандемией коронавируса. Путин предложил ряд социальных мер, направленных на материальную поддержку самых уязвимых слоев населения. Среди прочего, следующая неделя была объявлена нерабочей с сохранением заработной платы, а все социальные льготы в ближайшие полгода будут продлены без предоставления справок.

Напомним, эпидемия коронавируса нового типа началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Несмотря на усилия властей Китая, ранее неизвестное заболевание быстро распространилось за пределы страны. На данный момент эпидемиологическая ситуация в КНР стабилизировалась, а эпицентр распространения пневмонии COVID-19 переместился в Европу. Наиболее тяжелое положение наблюдается в Италии, где число жертв коронавируса уже больше, чем в Китае.